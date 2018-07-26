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Смирившись с ситуацией в городе, анонимный «скульптор» соорудил необычный монумент дорожникам.

В Ростове появился «арт-объект» на месте очередного провала асфальта в районе дома №18 по улице Баумана. Необычная конструкция в яме стала достоянием городских властей. Подобные архитектурные формы привлекли внимание местных жителей. Более того, характерная надпись «Дырка» стала главным описанием бездействия и беспомощности дорожников.

«Я не могу насмотреться, от меня лайк автору», «Это чудо какое-то», «Что серьезно? Дырка? Хоть бы завуалировали наши проблемы как-то», - написали пользователи Сети в комментариях к фото с места событий, которое выложили в сообщество соцсети.

О случаях травмирования ростовчан в новообразованной яме пока неизвестны. Заслуга в этом вопросе как раз правильно организованной ликвидации последствий провала асфальта.