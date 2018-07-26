Жители Ярославля повесили на «доску позора» недостойных депутатов

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Возмущение пенсионной реформой продолжает набирать обороты: политиков критикуют не только в Сети, но и на самодельных баннерах. На фоне всеобщего возмущения грядущее повышение НДС на 2% осталось не замеченным.

Накануне проведения акции протеста против повышения пенсионного возраста, которая пройдет в Ярославле 26 июля, на проспекте Октября повесили плакаты 3 депутатов, которые проголосовали «за» законопроект. На «доску позора» попали: Илья Осипов, Александр Грибов и Валентина Терешкова.

Все 3 плаката сопроводили презрительными подписи: «Позор от Ярославской области в ГД РФ» на первых двух, и "Я в скафандре не слышу людей" - под фото Терешковой в скафандре.

Сейчас плакаты «недостойных» депутатов уже сняли. Имя активиста пока неизвестно. Но для жителей Ярославля это стало поводом для дискуссии. В одной из социальных групп даже призвали переименовать улицу, названную в честь первой женщины-космонавта. Мнения других пользователей куда более категоричны: они намерены добиться принятия закона об отзыве депутатов. В Twitter пользователи решили припомнить все «недостойным» депутатам, а чтобы не забыть - выложили информацию о доходах и активах некоторых членов партии Единая Россия.

Стоит отметить, что два «единоросса» не проголосовали за непопулярный законопроект о пенсиях. Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Железняк не присутствовал на голосовании. Из-за этого он подал в отставку, его заявление подписали, и он сумел сохранить депутатский мандат. Наталья Поклонская проголосовала против изменения пенсионного возраста.