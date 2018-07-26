Американская модель дала советы по правильному питанию и занятию спортом для новичков

Сегодня, 13:02

По словам американки Карли Клосс, самое главное – это чтобы не становилось скучно. Если сохраняется энтузиазм, то заниматься будет гораздо легче и эффективнее.

Из-за этого, как отметила модель, новичкам нежелательно тренироваться только в одном каком-то веде. Лучше чередовать кардионагрузки, упражнения на координацию и гибкость. Тогда есть шанс дать своему телу не перенапрячься, а также не впасть в депрессию.

Относительно питания главный совет – употреблять всё свежее. В таких продуктах сохраняется больше полезных веществ, чем в том, что пролежало в холодильнике длительное время. Кроме того, неправильно совсем запрещать себе любимый фастфуд или сладости. Их можно есть, но немного, стараясь не забывать о спорте при этом.