«Печать Антихриста»: В Ростове данные детей оказались в открытом доступе для хакеров

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Биометрия в поликлинике стала обязательной для школьников и удобной для киберпреступников.

Нововведения в системе работы поликлиник становится испытанием для маленьких пациентов, родителей и самих врачей. Дело в том, что в Ростове биометрия в поликлинике требует освоения нового оборудования и огромного финансирования. Кроме ведения процесса развития ребенка все данные вплоть до кашля, сыпи или вшей заноситься в электронную базу.

Носители информации защищены и безопасны, уверенны в профильном ведомстве. Однако этого энтузиазма не разделяют родители несовершеннолетних малышей. По их словам, данные детей оказались в открытом доступе для хакеров.

«Это возмутительно, что все данные моего 2-летнего малыша станут известны преступникам», «Это печать Антихриста самая натуральная. Нельзя так легко создавать электронные данные без специальной защиты», - пишут в Сети пользователи.

Не смотря на бурное обсуждение вопроса нашлись и те, кому инициатива понравилась.

«Хороший шанс ничего не терять, просто я все всегда не могу найти, а дома трое детей. Поэтому я только за», «Наверное лучше будет так, чем бумажные карточки, которые теряются, горят и пачкаются», - написали родители.