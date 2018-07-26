«Печать Антихриста»: В Ростове данные детей оказались в открытом доступе для хакеров

Биометрия в поликлинике стала обязательной для школьников и удобной для киберпреступников.
Нововведения в системе работы поликлиник становится испытанием для маленьких пациентов, родителей и самих врачей. Дело в том, что в Ростове биометрия в поликлинике требует освоения нового оборудования и огромного финансирования. Кроме ведения процесса развития ребенка все данные вплоть до кашля, сыпи или вшей заноситься в электронную базу.
Носители информации защищены и безопасны, уверенны в профильном ведомстве. Однако этого энтузиазма не разделяют родители несовершеннолетних малышей. По их словам, данные детей оказались в открытом доступе для хакеров.
Не смотря на бурное обсуждение вопроса нашлись и те, кому инициатива понравилась.