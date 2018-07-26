Исаак Калина рассказал о наиболее востребованных профессиях в Москве

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Руководитель столичного Депобразования Исаак Калина пообщался с журналистом газеты «Юго-Восточный курьер». В рамках интервью он рассказал о наиболее востребованных сейчас в мегаполисе профессиях и местных колледжах.

Как сообщил министр, на современном этапе столичные колледжи представляют собой высокотехнологичные учреждения профобразования. Они эффективно взаимодействуют с местными работодателями, предпринимателями и госструктурами. Это гарантирует студентам получение востребованной московской экономикой профессии и трудоустройство после обучения.

По словам Исаака Калины, впечатляющие результаты студентов в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills убедительно доказывают высокое качество подготовки в московских колледжах. Так, по итогам чемпионата мира WorldSkills в Абу-Даби из 11 медалей сборной России по два «золота» и «серебра» было завоевано столичными студентами.