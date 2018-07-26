Сегодня, 10:40

Завистливые и голодные крымчане возмутили женщину словами о «королевском бутере».

Москвичка вела блог путешествия по полуострову и записывали свои впечатления в социальной сети. В последний день отдыха всей семьей отправились на обзорную морскую экскурсию Ливадия - Никитский ботанический сад - Ялта - Ласточкино гнездо. После того как компания пришла на пристань, час прождала теплоход, стало ясно, что «кино не будет». Всем отдыхающим вернули деньги и сообщили о том, что теплохода не будет. Чтобы не терять уникальную возможность, москвичка купила билеты до Ласточкиного гнезда.

«Проплыли мимо Ливадии и ботанического сада, как-то не ёкнуло. От Ласточкиного гнезда я, честно говоря ожидала большего. Столько легенд об этом месте ходит. А на деле - маленький серый замок – новодел», - сообщила путешественница.

Разочарованная экскурсией в Крыму туристка утешилась бутербродом.

«Самое яркое впечатление было в том, что мы взяли с собой чай и бутерброды, ожидался же длительный круиз с короткими остановками, полными экскурсий», - продолжила женщина.

После приезда к достопримечательности, нашли лавочку где решили подкрепиться.

«Кто-то шел и рассматривал нас, выворачивая голову, одна женщина почему-то сказала : «Ах, бутерброды... Бедные дети!». Один веселый мужичок, пробегая, прокричал: «О! Королевские бутеры! Вкусняшка!», - сообщила туристка.

Далее разочарованная экскурсией москвичка продолжила дискуссию.

«И я вот думаю, почему люди так странно реагируют на совершенно рядовую ситуацию? Что это? Зависть голодного? Осуждение со стороны людей с предрассудками? Люди, некоторые из вас просто нереально странные!», - подытожила женщина.

К сожалению озорного опроса юзеры избежали и пока не успели прокомментировать сегодняшнюю запись активной путешественницы.