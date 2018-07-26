Завистливые и голодные крымчане возмутили женщину словами о «королевском бутере».
Москвичка вела блог путешествия по полуострову и записывали свои впечатления в социальной сети. В последний день отдыха всей семьей отправились на обзорную морскую экскурсию Ливадия - Никитский ботанический сад - Ялта - Ласточкино гнездо. После того как компания пришла на пристань, час прождала теплоход, стало ясно, что «кино не будет». Всем отдыхающим вернули деньги и сообщили о том, что теплохода не будет. Чтобы не терять уникальную возможность, москвичка купила билеты до Ласточкиного гнезда.
Разочарованная экскурсией в Крыму туристка утешилась бутербродом.
После приезда к достопримечательности, нашли лавочку где решили подкрепиться.
Далее разочарованная экскурсией москвичка продолжила дискуссию.
К сожалению озорного опроса юзеры избежали и пока не успели прокомментировать сегодняшнюю запись активной путешественницы.