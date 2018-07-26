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В тестовом режиме ночные полёты опробовались перед ЧМ-2018 и во время него. Совершено более 120 вылетов медицинских бригад.

Каждый из них, это чья то спасённая жизнь. Поэтому принято решение о том, что в Москве медицинская авиация продолжит работать круглосуточно и после ЧМ.

За полтора месяца этой практики вертолёты вылетали на помощь людям более 120 раз. Такую информацию представил Алексей Хрипун, возглавляющий в Москве департамент здравоохранения.

По его словам, ранее медицинская авиация работала в Москве лишь в течение светлого времени суток. Учитывая наплыв болельщиков на ЧМ, было решено летать и ночью, а затем проанализировать целесообразность этого.

Она подтвердилась, и теперь медицинская авиация летает в Москве круглосуточно.

С начала года «воздушные медики» срочно эвакуировали в столице уже 450 человек.

Среднее транспортировочное время в Москве до стационара составило 7 минут. При эвакуации из ТиНАО, этот показатель – 12 минут.