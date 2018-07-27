Ядовитые пауки каракурты атаковали жителей Ростовской области

Сегодня, 05:15

Зафиксировано несколько случаев появления смертельно опасных пауков возле людей.

Горожане бьют тревогу из-за нашествия в Ростовской области ядовитых пауков каракуртов зи семейства «черных вдов». Люди опасаются, что на улице жертвами «монстров» могут стать дети. Случаи появления возле людей смертельно опасных пауков были зафиксированы в хуторе Калинин Мясниковского района. Там одна из местных жительниц заметила паука на полу своей кухни. Опасное членистоногое также обнаружили в Ростове-на-Дону.

Паука заметил один из местных жителей в своем саду. В Астраханской области также фиксируется опасная ситуация. Зарегистрировано 16 случаев укуса людей каракуртами. Врачи предупреждают, что при встрече с пауками этого вида стоит соблюдать осторожность, так как его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи.