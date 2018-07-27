«Эффект мартовского кота»: Медики объяснили, почему жара увеличивает размер пениса

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Данная аномалия может быть опасна для определённой категории людей, утверждают специалисты.

Величина полового члена у мужчин часто волнует как самих представителей сильного пола, так и женщин, которые уверены, что размер пениса всё же имеет значение. Многие знают, что при низкой температуре гениталии становятся меньше, чем некоторые «самцы» иногда злоупотребляют, пытаясь оправдать свою «неполноценность». Вместе с тем мало кто задумывается, что при повышении «градуса» растёт и мужское достоинство. Медики объяснили, почему же жара увеличивает размер пениса, назвав данное явление не иначе как «эффект мартовского кота».

Уролог Николай Стешин рассказал, что в весенне-летний период, когда общая температура повышается, в связи с чем расширяются кровеносные сосуды тела, в том числе и в области полового члена. Гениталии набухают, а приток крови провоцирует увеличение либидо. Неслучайно, отмечают специалисты, наиболее страстные романы завязываются именно на летних курортах. В то же время эксперты предостерегают любителей похвастать своим «подросшим достоинством» об опасности секса в жаркую погоду. Для людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, это может закончиться трагедией.

Ранее мы писали, что мужчина из Калининграда отрезал пенис ради татуировки. Мужчина решил не портить картинку своими гениталиями.