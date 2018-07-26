Шпагат красотки на пилоне восхитил воронежцев

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Эффектная растяжка от мастера pole dance Ирины Завериной на фоне берез взволновала пользователей Сети, заваливших танцовщицу массой комплиментов.

Воронежская красотка пришла в березовый лес со своим пилоном, дабы продемонстрировать интернет-сообществу соблазнительный результат ЗОЖ. Шпагат Ирины в различных положениях восхитил пользователей Сети, не скупившихся на теплые отзывы.

«Даже не верится, что это я», - поделилась эмоциями от оригинальной фотосессии Заверина.

Не только воронежцев покорил шпагат на пилоне в исполнении эффектной красотки. Ирина собирает комплименты как от танцовщиц pole dance, так и от простых почитателей спортивных девушек со всей России.