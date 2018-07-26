В Липецке предлагают услугу «Порча чужого авто»

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За поджог автомобиля, разбитое лобовое стекло или же прокалывание шин просят от 1,5 до 3 тысяч рублей.

В Липецке объявились первооткрыватели нового бизнеса. Местные жители разместили в разных районах города объявления, в которых предлагают услугу «Порча чужого авто». В рамках данного предложения исполнитель обязуется за денежное вознаграждение нанести ущерб чужому имуществу. Липчанам предлагают отомстить обидчикам чужими руками. В зависимости от вида повреждений, которые необходимо нанести, услуга оценивается от 1,5 до 3 тысяч рублей.

«Бизнесмены» предлагают за эти деньги проколоть шины в автомобиле обидчика, разбить лобовое стекло или же и вовсе поджечь машину. Заказ авторы объявления готовы принять через SМS-сообщение или мессенджер. Предполагается, что это лишь шутка, но в то же время в полиции напомнили, что оказание такого рода «услуг» преследуется по закону. Причём ответственности не удастся избежать в том числе и заказчику, который в таком случае будет выступать в качестве организатора преступления.

Ранее мы писали, что предприимчивые жители Воронежа нашли способ заработать на пробке в Лосево. Горожане предлагают автомобилистам услуги проводника, чтобы помочь объехать дорожный затор и быстрее добраться до места назначения.