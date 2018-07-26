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Повторить успех прошлогоднего проекта и повысить свой рейтинг намерены в Департаменте здравоохранения, уверенны жители региона.

В прошлом году проект «Земский доктор» помог поддержать медиков, которые решились переехать в села и вести врачебную практику. По 500 тысяч рублей получат 12 сельских фельдшеров в Ярославской области в этом году.

Таким образом, власть способствует привлечению новых кадров в систему здравоохранения небольших поселений, нуждающихся в профильных специалистах. Выплата будет носить единовременный характер для медиков, готовых сменить городскую суету на кабинет фельдшера. В Департаменте Здравоохранения пояснили, что перед стартом программы было проведено исследование, и выявлено, какие лечебные учреждения нуждаются в кадровом пополнении.