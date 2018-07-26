«След великана»: В Нижегородской области обнаружили аномальную воронку

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Гигантская яма появилась в земле из неоткуда.

Приближение времени лунного затмения в этом году становится испытанием для планеты и ее жителей. В Йеллоустоне закипела вода, Грецию накрывают сильные лесные пожары, Япония страдает от повышенных температур. А в Нижегородской области обнаружили аномальную воронку. В диаметре воронка достигает 32 метров, а в глубину 50 метров! Люди, которые нашли новообразование не останавливаются в выборе причин появления загадочной аномалии.

«Я дума это все же след великана, который гуляет по планете, пока мы все спим, а может и нет», «Очередной вход в преисподнюю», «Мне бы такую ямку на дачу, под канализацию», «Это просто Толчек Атланта!», «Ничего вы не понимаете, инопланетяне взяли пробу грунта», «Демоны и черти вылезут именно отсюда 27 июля», - написали юзеры.

Эксперт в области геологии объяснил, что это на самом деле карстовая воронка - наиболее распространённая карстовая форма рельефа умеренных широт, замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре обычно воронкообразной формы.