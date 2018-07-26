«След великана»: В Нижегородской области обнаружили аномальную воронку

Гигантская яма появилась в земле из неоткуда.
Приближение времени лунного затмения в этом году становится испытанием для планеты и ее жителей. В Йеллоустоне закипела вода, Грецию накрывают сильные лесные пожары, Япония страдает от повышенных температур. А в Нижегородской области обнаружили аномальную воронку. В диаметре воронка достигает 32 метров, а в глубину 50 метров! Люди, которые нашли новообразование не останавливаются в выборе причин появления загадочной аномалии.
Эксперт в области геологии объяснил, что это на самом деле карстовая воронка - наиболее распространённая карстовая форма рельефа умеренных широт, замкнутая впадина от нескольких метров до десятков метров в диаметре обычно воронкообразной формы.