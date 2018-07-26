Ученые рассказали, как молодым мамам защититься от рака груди

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Вскармливание детей своим молоком до 2-3 лет является лучшей профилактикой онкологии молочных желез, заявили российские эксперты из исследовательского медуниверситета Пирогова.

Из-за социальных трудностей, в частности, больших проблем с трудоустройством, молодым мамам в России зачастую приходится прерывать грудное вскармливание на 8 месяце жизни ребенка. Этот показатель гораздо ниже, сравнительно с остальными развитыми мировыми странами. Как итог, от рака груди в РФ умирает гораздо большее количество женщин, нежели, к примеру, в Канаде или США.

Отечественные ученые рассказали, как новоиспеченным родительницам защититься от онкологии молочных желез. Необходимо вскармливать малыша грудным молоком на протяжении первых 2-3 лет его жизни. К тому же, защищая себя, молодая мама снабжает ребенка всеми необходимыми для здорового роста и укрепления иммунитета витаминами.