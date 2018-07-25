Нейрохирурги из Новосибирска спасли мужчину с фиолетовой головой

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Жителю Магнитогорска больше не придется постоянно носить головной убор, чтобы не пугать окружающих людей.

Мужчина больше 30 лет прожил с фиолетовой головой, пока его не спасли врачи из Новосибирска. Кроме эстетического дискомфорта, пятно на голове могло вызвать опасное для жизни кровотечение.

Мужчине еще в 5 лет диагностировали артериовенозную мальформацию, которая образовалась из-за патологии сосудов. На первых порах это выглядело как красное пятно, но затем пятно стало темнеть, приобрело черно-фиолетовый цвет и на нем появились бугры. Пятно разрослось почти по всей поверхности головы и очень болело.

В федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске мужчину направили врачи из Челябинска, которые не смогли ему помочь. Нейрохирурги сумели провести очень сложную операцию по удалению артериовенозной мальформации. 39-летнему пациенту удалили клубок перепутавшихся сосудов в мягких тканях головы, перекрыв все сосуды с помощью специального клея, а затем вместо больного участка кожи головы пришили фрагмент кожи, взятый с ноги пациента.

Лечение продлилось почти месяц, но теперь мужчина здоров и ожидает скорой выписки.