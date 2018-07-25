«Мистические фигуры»: Под Первоуральском над Черемшой заметили НЛО

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Рисунки в поле были сделаны не руками людей, уверяет местный уфолог.

Под Первоуральском над Черемшой заметили НЛО. Устрашающие сведения появились в Сети после того, как необычным случаем заинтересовался исследователь паранормальных явлений. По словам охотников за инопланетянами, с высоты птичьего полета сейчас поле напоминает творчество земных кубистов, но точно инопланетной кисти. Поскольку никаких человеческих следов пребывания вокруг полотна не наблюдается, остается вопрос появления данных рисунков. Алексей Королев уверен, что люди не могли создать столь необычные мистические фигуры на поле. Прилеты пришельцев он расценивает как норму и не видит в таких действиях гуманоидов желания общаться с людьми.

Их главной целью исследователь считает изучение рельефов Земли. Более приземленное понимание происходящего предложили в администрации поселка. Люди уверяют, что нет причин поднимать бурю эмоций по вопросу НЛО, поскольку этот факт не подтвержден. Есть сведения очевидцев, которые подтверждают, что видели корабли гуманоидов, порталы и даже высадку головастых серых пришельцев. Верить ли в это - не ясно, но уфолог Королев решил дальше продолжить исследовать регион и собрать сведения по этому вопросу.