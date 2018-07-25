Психологи: Сексизм помогает найти партнёра

Сегодня, 19:29

В современном мире существует множество вещей, которые могут оскорбить людей, которые иначе думают. Одной из таких проблем является сексизм, который, как утверждают специалисты, может стать даже полезным.

Социальный психолог Пелин Гюль из Университета штата Айова вместе с группой экспертов исследовала то, насколько мужчины могут стать привлекательными для женщин, если их поведение будет подчеркивать половую принадлежность. Психолог отмечает, что есть «доброжелательный сексизм», который проявляется в различных ситуациях. Попытки мужчины открыть дверь перед выходящей девушкой или уступить место являются примерами подобного поведения.

Специалисты отмечают, что женщины замечают доброжелательный сексизм, и даже могут отрицательно на него реагировать. Но подсознательно у них формируется осознание надежности партнёра, который сможет позаботиться о своей семье. Психологи отмечают и тот факт, что подобный сексизм должен проявляться не всегда, иначе партнёра, который может резко реагировать на такое поведение, это будет задевать. В таком случае «доброжелательные» проявления могут иметь негативные последствия.