После длительной борьбы с раком в Москве скончался популярный блогер

Сегодня, 18:29

Никита Шалагинов страдал редким заболеванием - эпителиоидной саркомой. Его девушка в Instagram сообщила, что парень ушел во сне.

Когда Никита Шалагинов учился в 10-м классе в Москве, у него образовался непонятный бугорок на большом пальце руки, который никак не заживал. Изначально врачи решили, что у мальчика начался остеомиелит, ему провели две операции, и по результатам гистологического исследования тканей обнаружили атипичные клетки.

Он лечился в Германии и Южной Корее, перенес десятки сеансов лучевой терапии и шесть курсов химии, однако лечение не помогало. Молодой человек не отчаивался, и в 2016 году «ВКонтакте» создал паблик, в котором рассказывать о раке и о том, как он борется с болезнью. Популярный блогер в своем сообществе собрал больше 3300 подписчиков.

Сегодня в Instagram его девушка сообщила, что после длительной борьбы с раком в возрасте 22 лет Никита скончался. Он умер ночью, во сне, и наконец не чувствовал боли.