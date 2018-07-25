В Москве прошла акция протеста против открытия бутика в Расстрельном Доме

Сегодня, 17:55

Участники движения «Декоммунизация» выразили протест насчет превращения памятного дома в бутик.

В Москве в здании по улице Никольская, 23 планируется открытие парфюмерного магазина Chanel. Однако в этом же доме с 1935 по 1950 года располагалась Военная коллегия Верховного Суда СССР, по приказу которой были расстреляны и подверглись репрессиям более 30 тысяч человек.

Участники организации «Декоммунизация», а также участница Pussy Riot Мария Алехина стали главными протестующими против открытия в Расстрельном Доме бутика. По их словам, люди должны помнить об этих страшных и беспочвенных политических репрессиях, которые совершались достаточно долгое время. Из-за этого и прошла акция протеста против открытия магазина. Также они разместили баннер на Расстрельном Доме с изображением одной из девушек, которая в этом здании получила смертный приговор.

Проблема сталинских репрессий сейчас почему-то сейчас особенно будоражит общественность. Возможно, это связано с раскрытием архивов и новых документов с количеством жертв того времени.А также многие современные люди вспоминают истории о своих расстрелянных дальних родственниках и хотят сохранить эту память, чтобы ужасы того периода никогда не повторились.