Над Уфой сфотографировали двойной светящийся НЛО

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Местные жители заявляют, что встречают такие же корабли пришельцев не первый раз.

Вчера, 24 июля, в небе над Уфой появилось НЛО. Местные жители сразу же сфотографировали светящийся корабль пришельцев и опубликовали фотоматериалы в социальных сетях.

В комментариях к публикациям жители Уфы заявили, что видят такой НЛО уже далеко не первый раз. Люди встречали такие же двойные корабли пришельцев в разное время и в разных регионах города.

Уфологи заявляют, что на звёзды или планеты обнаруженные объекты не похожи, так как они появляются в разных местах. Двойная структура соблюдается всегда. По мнению уфологов, пришельцы попросту следят за жителями Уфы, но бояться здесь нечего. Специалисты уверены, что подобные наблюдения ведутся во всех уголках Земли. Инопланетяне совершают их с образовательной целью, а не с целью вторжения.