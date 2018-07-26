Летчик-космонавт Сергей Рязанский пообщался со школьниками Москвы

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На площадке подмосковного образовательного центра «Патриот» организовали встречу учеников московских школ и летчика-космонавта Сергея Рязанского. Мероприятие прошло благодаря Российскому движению школьников и Депобразования главного города РФ. Сейчас в «Патриоте» проводят слет молодежного лагеря «Лето московского школьника: выездная образовательная сессия». 22 июня этого года Исаак Калина (глава Депобразования) говорил о том, что даже каникулы не препятствуют ребятам регистрироваться и ходить на лекции.

Отмечается, что дети бесплатно принимают участие в мероприятиях под эгидой РДШ. Летом у них появляется возможность получать новые знания. Для этого для них готовят мастер-классы и участие в научных проектах. Сергей Рязанский сообщил, что он хотел показать детям на своем примере, насколько интересной может быть жизнь, и что каждый человек может найти в ней свое место. Это позволяет заинтересовать детей проектами РДШ. Занятия с учениками проводят педагоги, а также приглашенные эксперты и лекторы.