Подругу Меган Маркл объявили врагом нации в Саудовской Аравии

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28-летняя жительница Саудовской Аравии, которая хорошо общалась с герцогиней Сассекской, а также супругой Джорджа Клуни, может получить 20 лет тюрьмы или даже смертный приговор.

Приятельница Меган Маркл выступала за гендерное равенство в Саудовской Аравии. Два года назад она принимала участие в собрании Всемирного Форума Молодёжи One Young World вместе с ещё тремя активистами из своей страны. Меган Маркл после этого положительно отозвалась о группе, говоря, что они выступают против нарушения прав человека, дискриминации и несправедливости, чтобы добиться перемен.

Однако в июне подругу герцогини Сассекской арестовали. Власти Эр-Рияда объявили, что девушка вместе с другими активистами вела вражеские действия против целой нации. По словам представителей местной полиции, она могла даже поддерживать финансово противников Саудовской Аравии.

Однако адвокаты обвиняемой, изучив всё это за это время, считают дело сфабрикованным. По их мнению, активистку арестовали, потому что она слишком яро выступала за гендерное равенство. В частности, после того, как женщинам разрешили ездить на велосипедах, девушка вместе с группой попыталась обсудить и введение других реформ.