Миллионер из РФ создаёт государство Асгардия для отправки на Луну

Сегодня, 17:14

Количество граждан ограничивается 150 миллионами. Отбор станет жестоким.

Миллионер из РФ создаёт, пока на Земле, государство Асгардия. Сейчас набираются его граждане для предстоящей отправки на Луну.

Игорь Ашурбейли, известный в качестве учёного-миллионера, сообщил, что создаваемая им Асгардия получит монархическую форму своего правления. Созданное на Земле королевство планируется отправить на Луну после 2030 года.

Проект, начатый почти два года назад, попахивает «сумасшедшинкой». Однако стать гражданами королевства Асгардия изъявили желание уже 200 тыс. землян.

Они официально зарегистрировались на созданном королевством сайте. Более того, Асгардия уже получила своего короля. Его инаугурация состоялась на территории венского дворца Хофбург.

Миллионер полагает, Асгардия не сможет вместить больше 150 млн своих граждан. Поэтому для отправки на Луну должны выбираться лишь лучшие из лучших.

Для этого разрабатываются специальные IQ-тесты. Отправка подданных нового королевства на Луну предполагается не ранее 2030 года.

Ну тут уже, как говорится, скончаются то ли шах, то ли ишак, то ли Насреддин. Главное – засветиться.

При этом миллионер в программе создания своего королевства не сообщил о том, как намерен их обеспечить на Луне жильём, работой и питанием. Он даже не анонсировал, как в космос в таком близком времени можно отправить 150 млн колонистов.