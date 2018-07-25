В Екатеринбурге на Азина появилось граффити «три топора»

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Художник Milky изобразил популярный интернет-мем из навязчивой рекламной кампании онлайн-казино.

В Екатеринбурге уличный художник Александр Гущин обыграл нашумевший в социальных сетях мем из рекламы казино. На улице Азина, 15 на углу дома появилось граффити, на котором изображены три топора. Автор сфотографировал свою очередную работу, а снимки опубликовал в своем Instagram, сопроводив фразой из рекламного ролика «Спасибо, мне пора». Подписчики восхитились работой и иронией художника, поблагодарили его за хорошее настроение, отметив, что граффити получилось невероятное, а сама задумка - гениальна. Сам автор считает, что своей работой он облагораживает фасад, ведь избавляет городские улицы от корявых тегов, хулиганских надписей и бессмысленных фраз.

Изображением трех топоров на улице Азина Александр Гущин обыграл появившуюся недавно в интернете рекламу казино, которая очень быстро стала вирусной, и основой для многочисленных забавных пародий. В ролике снимается рэпер Березовский Витя АК, который хвастается своими невероятными переменами в жизни после посещения казино, где он заработал кучу денег. В одной из строчек песни упоминается фраза "три топора", которая обозначает 777, присутствующие в названии казино.