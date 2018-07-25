Горячие девушки-полицейские будоражат сеть откровенными фото

Сегодня, 16:47

Поклонники правоохранителей готовы нарушить закон, чтобы встретиться с ангелами в погонах.

У российской полиции сложилась далеко не завидная репутация. Когда речь заходит о силовых структурах в целом, россияне представляют суровых мужчин в строгой форме, готовых в любой момент наброситься на нарушителя, скрутить его и затолкать в автозак. Однако есть среди правоохранителей и совершенно другие образы.

В последние годы в полицию и прочие силовые ведомства начали набирать намного больше женщин, что не могло сказаться на концентрации красоты в отдельно взятых подразделениях. В этой связи горячие девушки-полицейские всё чаще будоражат сеть своими откровенными фото.

На просторах интернета можно найти множество снимков привлекательных российских девушек, однако не всегда в них получается рассмотреть представителя определённой профессии. Особенно, если речь идёт о полицейских. К примеру, эта девушка из Екатеринбурга вполне может быть профессиональной моделью и трудно утверждать, не зная наверняка, что она является младшим лейтенантом полиции.

Привлекательная жительница Самары в своём блоге постоянно хвастает точёной фигурой и весьма обаятельной внешностью. Если бы не малочисленные фото в форме, которые, к слову, иногда также горячи, как и снимки в купальнике, вряд ли кто-то мог бы сказать, что эта миловидная особа в рабочее время занимается поимкой преступников.

Блондинка-лейтенант из Белгорода также в свободное от работы время будоражит сердца многочисленных поклонников откровенными фото в личном блоге, показывая, что умело обращается не только с табельным оружием, но и со смартфоном.

Работающая в Севастополе сотрудница полиции в форме имеет достаточно строгий вид, но как только она снимает с себя погоны, она предстаёт в совершенно новом облике, не стесняясь позировать перед объективом камеры в довольно пикантных позах.

Стоит отметить, что практически всегда многочисленные поклонники с восторгом относятся к публикации личных фото полицейских. Некоторые из них, пытаясь привлечь внимание привлекательных стражей порядка, даже высказывают готовность нарушить закон. Девушки же к таким заявлениям относятся с юмором. Разгула преступности из-за своей откровенности они не боятся, надеясь, что красота в их лице всё же спасёт мир.