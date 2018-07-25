Блогеры: Отказавшиеся выступать на российском фестивале музыканты собирали деньги в АТО

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Несколько групп выступали на украинских фестивалях, часть денег от которых отводилась на нужды батальона «Тернопiль».

В социальных сетях некоторые пользователи и блогеры заявили, что музыканты, отказавшиеся выступать на российском фестивале «Нашествие», ранее собирали деньги украинским военным-добровольцам из АТО и ООС. Пользователи интернета заявляют, «Элизиум» и группа «Порнофильмы» выступали на фестивале «Файне мiсто». На нём, начиная с 2014 года, активно проходит сбор денег добровольцам Украины.

В это же время никаких доказательств того, что музыканты из «Элизиума» и «Порнофильмов» лично собирали деньги бойцам АТО и ООС нет. Согласно официальным заявлениям организаторов, которое было сделано ещё в 2014 году, часть денег будет отправляться на нужды батальона «Тернопiль».

В это же время блогеры не упоминают, что организация «Файне мiсто» в 2012 году собирала деньги, одежду, игрушки и канцтовары для сирот. Кроме вещей, были собраны и деньги, которые отправились в детские дома.

Стоит отметить, что в знак солидарности от участия в фестивале «Нашествие» отказались музыканты из группы Distemper и певица Монеточка.

В Сети некоторые блогеры также высказали противоположное мнение, заявив, что «Нашествие» с самого начала было обречено на милитаризм. Авторы ряда крупных Telegram-каналов указывают, что у радиостанции Михаила Козырева принципы одни – песни на русском, группы на русском. Блогеры сатирично в шутку отмечают, что во всей этой истории им хочется закричать «Слава России!» и «отдать честь верховному главнокомандующему».