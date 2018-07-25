«Арестуйте меня!»: Фотографии девушек-полицейских Кубани покоряют сеть

Сегодня, 15:45

Региональное управление МВД России нашло эффективный способ расположить к себе граждан.

Страницы государственных служб в социальных медиа, как правило, не отличаются креативом и часто являются лишь площадкой для размещения ведомственных объявлений. В данном плане выделяется сообщество ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Instagram. Полицейские Кубани нашли, чем привлечь граждан. В ленте не найти официальных сводок и объявлений о розыске особо опасных преступников. Вместо этого здесь красуются фотографии привлекательных девушек-полицейских, которые собирают сотни и даже тысячи отметок «Нравится». В комментариях местные жители не скупятся на комплименты очаровательным стражам порядка и даже часто просят «арестуйте меня!». Подобного рода публикации постепенно покоряют сеть, о чём свидетельствует количество подписчиков на аккаунте @23mvd. В настоящее время за событиями на странице следит более 18 тысяч пользователей.

К слову, здесь, помимо фото очаровательных девушек, можно найти даже семейные снимки сотрудников, показывающие полицию с человеческим лицом.