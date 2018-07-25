Дизайнер обвинила авиакомпанию в попустительстве сексуального насилия во время полёта

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По словам 23-летнего дизайнера, сотрудники фирмы не отреагировали должным образом на то, что она подверглась нападению со стороны пассажира самолёта.

Молодая работница индустрии моды рассказала, что летела из Чикаго в Лос-Анджелес. Её место оказалось между двумя мужчинами, что ей сразу не понравилось, однако она решила не высказывать претензий авиакомпании Delta Airlines. В ходе полёта дизайнер уснула, а проснулась от того, что пьяный сосед пытался снять с неё штаны. Испуганная девушка расплакалась и стала кричать, чтобы привлечь внимание бортпроводников. В итоге, ей это удалось, и оставшееся время до Лос-Анджелеса дизайнер провела, сидя уже на другом месте, в отдалении от напугавшего её мужчины.

Сотрудники авиакомпании пообещали, что проблема будет решена по приземлению. Однако сексуальному насильнику позволили спокойно уйти, не вызывая полицию, а дизайнеру просто вручили чек на 200 долларов. Оскорблённая таким отношением девушка отметила, что эти деньги даже не покрыли стоимость её билета. Она также назвала поведение Delta Airlines попустительством. Со своими обвинениями дизайнер обратилась в полицию, и правоохранители согласились, что сотрудники авиакомпании нарушили действующий протокол.