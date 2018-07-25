Сотрудники McDonald's раскрыли секреты работы в сети фаст-фуда

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Сотрудники McDonald's, работающие в филиалах Великобритании, раскрыли некоторые секреты работы в крупнейшей сети фаст-фудов в мире. Об этом передают зарубежные СМИ.

Согласно информации работников McDonald's в Великобритании, по правилам заведениям, им не разрешается есть во время работы, за это людей могут даже уволить. Обычно сотрудникам разрешается есть бесплатно до или после смены. Также сотрудники пожаловались, что в у униформе нет карманов. Это делается для того, чтобы рабочие не воровали на своих местах.

Также владельцы сети фаст-фуда требуют, чтобы рабочие всегда были на своих местах, даже если у них температура. Сотрудники неоднократно жаловались на то, что жир въедается, и запах никуда не уходит даже после множественных попыток помыться.