В Туркменистане нашли ворота в Ад

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Все, кто попадёт на дно кратера Дарваза, будет убит демонами. Душа умершего сразу же попадёт к Дьяволу, так как тело попало в портал между мирами, считают местные жители.

Исследователи решили, что в Ад можно попасть в Туркменистане, так как там находится один из самых загадочных газовых кратеров Дарваза. Он располагается в 260 км от Ашхабада.

История кратера Дарваза начинается в 1971 году, когда геологи из СССР нашли в регионе скопления подземного газа. Однако во время бурения учёные наткнулись на пустоты. Из-за этого земля провалилась и образовалась огромная наполненная газом дыра. Буровая вышка, транспорт и всё оборудование провалились в кратер Дарваза.

Чтобы вредные пары не выходили наружу и не отравляли местных жителей и их скот, кратер подожгли. Начиная с 1971 года, кратер Дарваза горит и днём, и ночью.

По словам учёных, всё, что падает в кратер Дарваза, уже не сможет никогда выбраться. Люди и животные обречены, упав в яму. В 2010 году президент Туркменистана заявил, что ворота в Ад нужно засыпать.

В это же время известный путешественник из Канады Джордж Коронис в 2013 году опустился на дно кратера Дарваза и нашёл там бактерии, которые никогда ранее не встречались научному миру. На дне ямы существует целая экосистема, живущая при высочайшей температуре. Интересно то, что все живые организмы чувствуют себя там просто отлично.

Вместе с этим местные жители заявляют, что кратер Дарваза является входом в Ад. Они уверены, что когда начнётся апокалипсис, то Дьявол и его приспешники с демонами выйдут именно из кратера Дарваза. Верующие также уверены, что все, кто попадает на дно кратера, умирают в сильнейших муках. По убеждению местных, их терзают демоны до самой смерти, после которой жертвы попадают в Ад, будучи на самом дне портала.