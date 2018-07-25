«Нужно много ходить»: Потерявший 60 килограммов канадец раскрыл систему успешного похудения

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Мужчина не хотел, чтобы его считали «толстым», и решил заняться своей фигурой. За год он потерял половину своего веса и сейчас решил поделиться с полными людьми своей методикой.

Молодой канадец по имени Тай Сторей недавно поделился в Сети своими результатами похудения. Ему удалось за год сбросить целых 60 килограммов. Сейчас же он раскрыл систему успешного похудения.

Недавно Тай Сторей рассказал, что он всегда был активным. В детстве он всегда проводил время на спортивных площадках и участвовал в каждой спортивной команде. Однако со временем начал набирать вес и расстраиваться, из-за чего забросил спорт. В средней школе парень поправился до 113 килограммов, а когда выпускался из колледжа, достиг своего пика – 150 килограммов.

Потерявший 60 килограммов канадец знал, что ему нужно изменить себя, ведь лишние килограммы ведут к огромным проблемам со здоровьем. Тай Сторей рассказал, что он заканчивал работу на складе и каждый день в качестве кардио старался поднимать по 2000 коробок и проходить по 20 000 шагов. На такой шаг мужчина решился, работая на «сидячей» работе.

Благодаря ходьбе Тай потерял за год целых 60 килограммов, хотя никто из друзей в него не верил. По словам мужчины, он изучил много материалов о том, как ходьба помогает людям худеть, и попробовал эту схему, которая оказалась рабочей.

Сейчас Тай старается полностью избавиться от привычки есть вредную еду. В это его поддерживает невеста. Канадец признался, что он всегда хотел похудеть, а не нарастить мускулы. Он просто не хотел, чтобы его считали «толстым», хотя таким «являлся».

Девушка Тайя тоже имеет лишний вес. Сейчас пара начала ходить в спортзал, чтобы улучшить свою форму. Похудевший мужчина старается помочь своей невесте сбросить лишние килограммы, как год назад помог себе.