Павел Глоба о лунном затмении 27 июля: «Демоны вырвутся наружу»

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Последствия от данного явления люди будут ощущать на себе месяцами.

Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал о лунном затмении 27 июля. Оно будет длиться в общей сложности почти четыре часа и станет самым долгим в XXI веке. Луна войдёт в тень Земли и приобретёт багрово-красный оттенок. По словам Глобы, противостояние с Марсом несёт большую опасность для людей.

Подобное явление имело место быть в 1939 и 2003 годах, однако тогда оно не было связано с затмением. Противостояние с Марсом, в то же время, должно начаться утром 27 июля, а активная фаза затмения будет лишь вечером. В этот день астролог рекомендует людям, вне зависимости от того, под каким знаком зодиака они родились, держать себя в руках, поскольку есть большая вероятность, что внутренние демоны 27 июля вырвутся наружу. Последствия же от лунного затмения, как утверждает Павел Глоба, будут ощущаться ещё несколько месяцев.

Ранее мы писали, что россиянам помешает рассмотреть Марс 27 июля буря на планете. Изучить небесное тело будет достаточно проблематично.