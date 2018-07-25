Скоро начнется заключительный этап столичного фестиваля «Месяц открытых крыш»

Сегодня, 15:51

Организаторы проходящего в Москве фестиваля «Месяц открытых крыш» анонсировали проведение его итогового этапа. Отмечается, что на минувшей неделе его участники побывали на башне «Око», посмотрели шесть кинолент в рамках Ночи регби, а также насладились экскурсией «Легенды сталинских высоток» на смотровой площадке гостиницы «Украина».

В четверг организаторы фестиваля проведут экскурсию в ресторане «Летняя веранда ЦМТ», а днем позднее — экскурсию «Пешая прогулка по Большой Никитской. С XV века до наших дней». Вечером пятницы в стенах ресторана «Летняя веранда ЦМТ» состоится лекция «Криптография и безопасность в интернете». На 28 число уходящего месяца запланировано проведение Джаз вечера, на 29 — велоэкскурсии, а на 30 — экскурсии по площади Тверской заставы и Белорусскому вокзалу.

Как напомнили организаторы, в рамках фестиваля ими было проведено 19 мероприятий. Август отметится проведением еще двадцати.