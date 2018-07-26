В национальный календарь прививок добавят одну из эффективнейших вакцин от гриппа

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Лекарство предотвратит 265 тысяч возможных случаев болезней среди населения, а также сэкономит 2,5 миллиарда рублей.

В Роспотребнадзоре рассказали, что речь идёт о четырёхвалентной вакцине. По словам специалистов, сейчас только один российский производитель заявляет о разработке вакцины и проводит её регистрацию.

Уже в текущем году будет произведено ограниченное количество лекарства. В Роспотребнадзоре уточнили, что одну из эффективнейших вакцин от гриппа могут внести в национальный календарь профилактических прививок. В данный момент специалисты занимаются проработкой данного вопроса.

Представители ведомства добавляют, что пока в рамках национального календаря будут закуплены только трёхвалентные вакцины. Вакцинация является бесплатной.

Стоит отметить, что в 2018-2019 годах в России будет действовать грипп Colorado, Michigan и Singapore.

Новая же четырёхвалентная вакцина является одной из самых эффективных, обладая максимальным профилем безопасности и преимуществами. Она может предотвратить до 265 тысячи возможных случаев заболевания, а также сэкономить 2,5 миллиарда рублей.