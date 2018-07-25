Мэр Омска «проехалась» по трассе на КамАЗе

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Оксана Фадина вместе с врио губернатора Александром Бурковым объезжали Советский округ. Одновременно они посещали наиболее интересные его объекты.

В частности, они совершили осмотр Федерального учебного центра. Там мэр Омска не упустила предоставившейся возможности. Она «проехалась» по трассе на КамАЗе.

Мэр Омска не отказалась от предложения поуправлять виртуальным грузовиком. Фадина вполне уверенно справилась с непростым заданием на трассе.

Женщина рассказала, что когда будет располагать свободным временем, отправится путешествовать на дальнее расстояние.

Садился ли за руль Бурков не сообщается. Также не известно, какой категорией прав нужно располагать, чтобы покататься на виртуальном КамАЗе.