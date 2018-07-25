«Мистика цифр»: Москвичка призналась в аномальном везении

Сила мысли или подсказки Ангела Хранителя стали испытанием для девушки.
В социальной сети «ВКонтакте» москвичка призналась в аномальном везении. Девушка затронула популярный вопрос для тысяч людей.
Запрос «Что означают одинаковые цифры» Google ответил по-своему, согласно трем направлениям: мистическому, рациональному, теоретическом. Оказалось, что мистическое предположение предвидит наличие системы определения значений комбинаций времени. Например, 00:00 – данная комбинация советует вам проявлять бдительность и приготовиться к возможным неприятностям и проблемам; 01:01 – в ближайшее время вам повезет, также вы получите приятное известие от представителя противоположного пола и т. д. Рациональная теория склоняется в вероятности совпадений. Этот вариант не рассматривает мистических мыслей о заговорах Вселенной и помощи Ангелов-Хранителей. А вот теоретическая мысль подразумевает наличие у людей системы предвидения будущего в виде неосознанных реакций на раздражители из вне.