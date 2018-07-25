«Мистика цифр»: Москвичка призналась в аномальном везении

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Сила мысли или подсказки Ангела Хранителя стали испытанием для девушки.

В социальной сети «ВКонтакте» москвичка призналась в аномальном везении. Девушка затронула популярный вопрос для тысяч людей.

«Наверняка, каждый хотя бы раз в жизни при взгляде на часы замечал одинаковые цифры 03:03, 11:11, 22:22. Бывают такие периоды, когда повторяющиеся значения в буквальном смысле преследуют. Так что же это такое? Случайность? Мистика цифр? Или же подсказка Ангела-Хранителя? Я заметила , что всегда вижу одну и туже комбинацию, когда не могу найти правильное решение, и меня очень сильно волнует определенный момент. Три дня подряд просыпаюсь и сразу за часы, получается в одно и то же время... Думаю, гляну, что инет выдаст про цифры. Не поверите, прям пазл сегодня сложился. Сила мысли или #подсказкиангела не знаю. Но могу сказать, круто осознавать, что вселенная помогает», - написала девушка.

Запрос «Что означают одинаковые цифры» Google ответил по-своему, согласно трем направлениям: мистическому, рациональному, теоретическом. Оказалось, что мистическое предположение предвидит наличие системы определения значений комбинаций времени. Например, 00:00 – данная комбинация советует вам проявлять бдительность и приготовиться к возможным неприятностям и проблемам; 01:01 – в ближайшее время вам повезет, также вы получите приятное известие от представителя противоположного пола и т. д. Рациональная теория склоняется в вероятности совпадений. Этот вариант не рассматривает мистических мыслей о заговорах Вселенной и помощи Ангелов-Хранителей. А вот теоретическая мысль подразумевает наличие у людей системы предвидения будущего в виде неосознанных реакций на раздражители из вне.