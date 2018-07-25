Мэр Владивостока рассмеялся, узнав цену аренды популярного пляжа

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Градоначальник лично инспектирует зоны отдыха во Владивостоке.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко побывал на мысе Кунгасный, пообщавшись с местными предпринимателями. Узнав цену аренды местного пляжа, популярного у горожан, чиновник рассмеялся. Выяснилось, что арендатор платит за использование данной территории в бюджет всего 1600 рублей в год.

Веркеенко поручил руководителям профильных департаментов изучить данный вопрос и выяснить, почему арендная ставка такая низкая. Пообщавшись с предпринимателем, арендующим пляж, мэр подчеркнул, что на Кунгасном в целом число и на удовлетворительном уровне благоустроена территория. Он положительно отнёсся к тому, что вход и въезд на пляж свободны, но в то же время указан на нарушения, которые необходимо срочно устранить. Также Веркеенко выразил желание в ближайшее время ознакомиться с перспективным планом развития пляжа. Арендатор пообещал отчитаться и заметил, что уже скоро может быть заключено соглашение с японским инвестором, намеревающимся построить здесь гостиницу и круглогодичный водный центр.

Ранее мы писали, что Роспотребнадзор запретил купаться на пляже у «Кривого моста» в Тамбове. Специалисты надзорного ведомства нашли здесь массу нарушений.