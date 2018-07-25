В Красноярске врачи скорой помощи уговаривали голую девушку «не убегать»

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Молодая девушка была полностью без одежды и была, скорее всего, в состоянии наркотического опьянения.

В Красноярске велосипедист во время своего очередного путешествия сделал очень необычные фотографии. Блогер запечатлел, как врачи скорой помощи уговаривали голую девушку «не убегать».

По словам Романа, который и опубликовал материалы в своём Instagram, действия происходили на Свердловской улице. Молодая голая девушка около получаса стояла на улице, старалась вырваться от медиков и убежать. Врачи же не давали ей этого сделать, всячески уговаривая голую девушку, разрешить медикам помочь ей.

Блогер предположил, что девушка могла быть в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, потому что она вела себя «не адекватно».

Известно, что главной героине вырваться из окружения врачей так и не удалось. Итог истории остаётся не известным, но в это же время существует предположение, что врачи всё же уговорили голую девушку, доставили её в больницу и оказали медицинскую помощь.