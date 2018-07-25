«Новое оружие, НЛО или проделки Сатаны?»: В Якутии на три часа «выключилось» Солнце

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Учёные и метеорологи не могут дать разумное объяснение данному явлению.

20 июля в 11:30 по местному времени в Якутии начал пропадать дневной свет. Постепенно Солнце вовсе «выключилось», погрузив Нижне-Бытантайский наслеге, Жиганский и Верхоянский районы республики в кромешную тьму. Автомобилисты вынуждены были посреди дня включить фары, поскольку видимость была крайне низкой, а местные жители боялись выходить на улицу, опасаясь, что военные испытывают в регионе новое апокалиптическое оружие. Также высказывались предположения, что речь может идти о прибытии некоего НЛО, затмившего Солнце, или же, что виной всему проделки Сатаны. Всего же три якутских района остались без солнечного света на три часа, после 14:00 светило вновь показалось за облаками.

Как известно, в республике сейчас бушуют лесные пожары, однако чиновники опровергают версию о том, что солнечный диск закрыла дымовая завеса. В таком случае, говорят представители власти, был бы отчётливо слышен запах гари, чего на самом деле замечено не было. Учёные и метеорологи на вопрос о природе загадочного явления лишь разводят руками, говоря, что никаких предпосылок для затмения, падения метеорита или же скопления воздушных масс в этот день не было.