Роспотребнадзор дал советы по защите от жары

Сегодня, 07:27

Нужно пореже выходить на улицу. Также необходим щадящий физический режим.

Во многих регионах РФ температура атмосферы достигла аномальных значений. Роспотребнадзор дал советы по защите от установившейся жары.

В частности, рекомендуется снижение физических нагрузок до минимума и как можно реже находиться на улице при пиковых значениях температуры.

Если из дома выйти необходимо, предпочтительнее лёгкая одежда из натуральных тканей. Также обязателен головной убор.

Роспотребнадзор дал совет об ограничении в период жары потребления жирной или калорийной пищи. Если есть возможность, лучше провести замену мяса на рыбу и морепродукты.

Для того, чтобы поддержать иммунитет также полезны фрукты и овощи в большом количестве.

Особое внимание необходимо уделить и соблюдению питьевого режима, так как при жаре организм обезвоживается намного быстрее.

В то же время не стоит переусердствовать с применением кондиционеров. Не следует устанавливать температуру «как в холодильнике». В особенности в тех случаях, когда приходится часто выходить на улицу. Организм может не выдержать таких температурных стрессов.