Эксперты рассказали, как распознать призрака в своём доме

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Практически все случаи соседства с фантомом объединяет ряд ключевых признаков.

Статистика показывает, что примерно треть взрослого населения верит в существование приведений и даже считает, что хотя бы раз лично их видела. В то же время многие могут даже не подозревать, что с ними по соседству обитает дух умершего. Опытные охотники за приведениями Барри Гай, Сэнди Лакдар и Крис Флеминг решили открыть людям глаза на эту проблему. Эксперты рассказали, как в своём доме распознать призрака. Они выделили признаки, наличие которых в совокупности говорит о наличии нежеланного гостя.

В частности, о присутствии в здании фантома говорит постоянное ощущение, что на вас смотрят или даже трогают. Также в помещении периодически происходят необъяснимые изменения температуры. Предметы, которые таинственным образом исчезают и появляются внезапно в другом месте, могут тоже свидетельствовать о проделках привидения. Обитатели дома, где живут привидения, могут просыпаться посреди ночи без причины и ощущать беспричинный страх.

В определённых комнатах или местах может возникать необъяснимое чувство боли и печали. Кроме того, явными признаками паранормального явления являются странные звуки (шорохи, шаги, стуки и голоса, которые называют необъяснимыми) и мимолётные тени, движения. Отдельно охотники за приведениями отмечают такие признаки, как частые перебои с электричеством, фонари и лампочки, которые включаются и выключаются без видимых причин.

Ранее мы писали, что американец заснял на видео проделки призрака на кухне.