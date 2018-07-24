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Строительство объекта началось 23 июля. Он будет возведен на перекрестке улиц Казанской и Розы Люксембург.

В Кирове появится фонтан «Парящий камень», который представляет собой подарок от компании «Кировские коммунальные системы». Такой щедрый жест для горожан приурочен к 15-летию работы предприятия. Известно, что строительство памятника началось 23 июля, он будет возведен на перекрестке улиц Казанской и Розы Люксембург.

Первым этапом строительства станет подготовка чаши, работы по этому моменту закончат в начале сентября месяца. В реализации проекта по облагораживанию сквера на Казанской принимали участие жители Кирова, которые попросили сохранить многолетний дуб и березу. В парке установят скамейки и фонари, также будут посажены новые деревья и кусты. Горожане с нетерпением ожидают окончания постройки, чтобы проводить там свой досуг.