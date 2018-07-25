Андрей Колесник: власти Литвы нужно призвать к ответу за незаконное удержание российских офицеров

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СК РФ в понедельник объявил о возбуждении уголовного дела в отношении представителей Генпрокуратуры и суда Литвы. Они занимаются расследованием событий в Вильнюсе за 13 января 1991 года. Дело было возбуждено по статье «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности». Об этом сообщает ИА «Государственные вести».

СК РФ уточняет, что уже 12 лет Генпрокуратурой и судом Литвы ведется незаконное уголовное преследование 67 бывших военнослужащих ВС СССР. Большинство из них сейчас — граждане нашей страны. Их пытаются судить заочно, кроме Геннадия Иванова (он проживает и был арестован в Вильнюсе) и Юрия Меля, незаконно захваченного на границе между РФ и Литвой в 2014 году.

По ситуации высказался депутат ГД РФ VI созыва Андрей Колесник. Он отметил, что в Литве пытаются судить людей за то, в чем они не виноваты. Военные СССР выполняли свой долг и действовали в соответствии с законодательством Союза, членом которого Литва в то время и являлась. Парламентарий также подчеркнул, что под обвинениями нет практических доказательств.