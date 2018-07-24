В Саратове призвали принудительно сбивать с домов декоративные элементы

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В противном случае городу грозит массовое обрушение балконов. И не только их, а и декоративных элементов фасадов.

В Саратове призвали принудительно сбивать декоративные элементы с домов. С предложением об этом выступил Леонид Писной, являющийся региональным парламентарием. Городу грозит массовое обрушение балконов на домах, построенных в 1960-х годах.

В Саратове стали намного более частыми случаями факты, когда обрушаются декоративные элементы, балконы, а также пилястры, которыми украшены многоквартирные дома. Это угрожает здоровью и даже жизни не только их жителей, но и прохожих, проходящих рядом.

Писной проинформировал, что несогласованный водоотток с крыш домов, превышающих три этажа, является недопустимым. Однако, подобные факты в Саратове сплошь и рядом.

Другим негативным фактором, с его слов, стало влияние неконтролируемых 1990-х. Тогда в городе на устройстве фасадов сказалось влияние идей Востока. При этом декоративные пилястры не привязывались намертво к основному зданию.

Сейчас всё это придётся сбивать, чтобы декоративные и тяжеловесные «навороты» не могли причинить ущерб здоровью населения.

Не менее проблематичными являются и старые балконы. Пока что их лишь закрывают с помощью красивых баннеров. Однако проблемы это не решает.