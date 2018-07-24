МЧС Крыма изучит акватории затопленных кораблей в Черном море

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На портале госзакупок объявлен тендер на проведение работ по предупреждению ЧС, что предусматривает обследование побережья для поиска потенциально опасных подводных объектов.

Главк МЧС Крыма объявил об электронном аукционе, итоги которого подведут в августе. На официальном портале госзакупок опубликовали перечень предстоящих работ, согласно которому победитель изучит акватории близ «Ласточкиного гнезда», мыс Тузла (у затопленных кораблей Феодосийского залива и Керченского пролива), на месте потопленного в Феодосии теплохода «Жан Жорес» для транспортировки грузов. По итогам обследования от водолазов потребуется подготовить доклад о числе взрывоопасных объектов в Черном море, которые в дальнейшем поднимут с морского дна и утилизируют. Также работники возьмут пробы воды и грунта для исследования на содержание опасных компонентов.

Для определения послойной концентрации мышьяка, в водах Феодосийского залива отберут не менее 20 проб. Заказчик выделил основные условия выполнения работ: срок сдачи не позднее 20 ноября 2018 года, затраты не более 8,79 миллиона рублей.