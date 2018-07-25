В Якутии депрессию у телят лечат алкоголем

Сегодня, 04:45

Оригинальный способ бороться с депрессией у домашних животных изобрели якутские ветеринары.

В Якутии ветеринары назначают телятам при депрессивных расстройствах настойку, в которую входит специальное растение под названием «Иван-чай». Весьма полезное растение с большим содержанием витаминов С и В, а также множества других полезных компонентов, настаивают на 70%-ном спирте и после этого дают животным. После такого лекарства у телят улучшается аппетит, а также общее состояние животного. Также в форме настоя для улучшения аппетита применяют тысячелистник. Он улучшает выработку желудочного сока и моторную функцию желудка. Депрессию в виде потери аппетита лечат именно тысячелистником с алкоголем, так как он усиливает вкус к пище.

Ранее ученые выяснили, что у депрессии существует и положительная сторона. Как оказалось, при данном расстройстве человек или животное быстрее адаптируется к окружающей его ситуации. Опыты проводили на крысах, которых бросали в воду. После пережитого стресса, будучи снова брошенными в водное пространство, крысы вообще больше не сопротивлялись, что говорит о быстрой адаптации к окружающей действительности. Но такой способ подстраиваться под условия чреват тем, что в случае с данными животными они могут просто утонуть, потому что им не хочется ничего делать. И это скорее похоже на смирение.