Путешественник по параллельным мирам рассказал о встрече с Иисусом

Сегодня, 17:51

Клиническая смерть два раза позволила ему побывать на «том свете» и воочию увидеть Рай. Он выжил, сохранив все знания о загробном мире, а потому сожалеет о несчастных, не верящих в Бога.

Путешественник по параллельным мирам по имени Чарли на портале NDERF (исследовательский фонд околосмертных переживаний) поведал удивительную историю о чудесах, произошедших в его жизни, и встрече с Иисусом. Внезапно ночью у него начались проблемы с сердцем. Прибывшие медики диагностировали сердечный приступ, и за пару часов дважды спасали его от смерти, реанимируя из состояния клинической смерти после остановки сердца.

Очнувшись, Чарли рассказал, что в бессознательном состоянии бороздил по загробному миру. Он попал на небеса, и долго не мог оторвать свой взор от прекрасных облаков с исходящим от них чудесным светом. Два ангела за обе руки несли его за облако, где мужчину ожидал Иисус. Сын Бога восседал на красивейшей белоснежной лошади, а при встрече с человеком протянул ему руку, и сказал лишь «еще не время». Он почувствовал биение своего сердца и очнулся, однако после начался второй приступ, путешествие в параллельный мир повторилось, однако на этот раз Иисус сказал «я говорю тебе, что твое время еще не пришло». В этот раз душа мужчины надежно закрепилась в плотском теле, и приступ больше не повторялся.

Все это время его супруга в 35 километрах от него на коленях отчаянно молилась высшим силам за его жизнь. Она почувствовала, что с мужем что-то произойдет, позвонила любимому и, узнав о плохом самочувствии, приказала вызвать медиков. Утром Чарли успешно провели операцию на сердце, а о встрече с Иисусом он не забудет никогда.