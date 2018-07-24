Российский исследователь признал трагедию группы Дятлова «необъяснимой»

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На снимках запечатлены фигуры гуманоидов, взрывы, вспышки и звёздное небо, заявляет уфолог.

Российский исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев недавно продолжил публиковать материалы своего расследования. Он изучает трагедию группы Дятлова.

Сейчас уфолога привлекли фотографии, которые сделал Семён Золотарёв. Исследователь напоминает, что снимки сделал Семён Золотарев в последние мгновения своей жизни. Он не расставался с фотоаппаратом в день трагедии. Уфолог считает, что сначала снимки хранились в уголовном деле со всеми материалами, однако в 90-е года они пропали.

Исследователь уверен, что на фотографиях запечатлены отдельные артефакты. Идентифицировать их Дегтерев не может. В это же время он считает, что речь идёт не о дефектах плёнки, а о фрагментах взрыва, полёта НЛО и фрагментов звёздного неба. Также были запечатлены фигуры гуманоидов.

Уфолог считает, что трагедия группы Дятлова вызывает интерес даже спустя 60 лет. Он признаёт её «необъяснимой». Исследователь предполагает, что в ту роковую для туристов ночь могли произойти события, связанные с технологиями или же мистикой. В конечном итоге он приходит к выводу, что настоящую правду человечество не узнает уже никогда.