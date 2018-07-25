Пользователи сети шокированы криком роженицы из Ульяновска на младенца

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В социальной сети появилось видео, на котором мать агрессивно кричит на своего новорожденного: «Заткнись!». Этот ролик шокировал юзеров.

Женщину, которая орет на своего новорожденного ребенка, применяя грубые слова, сняла ее соседка по палате. Пользователи сети шокированы таким криком роженицы из Ульяновска на младенца и не понимают, почему она обзывает своего малыша. Мало того, на видео зафиксировано, как она с ненавистью отталкивает кроватку с плачущим новорожденным.

Случай произошел в Ульяновском роддоме. Видимо, женщина на данном этапе переживает послеродовую депрессию, поскольку такое состояние можно объяснить только этой болезнью.

Юзеры считают, что девушка не в себе – она не должна была так поступать, и оправдания ей нет. Непонятно одно: почему женщина, снимающая на телефон, не позвала докторов, которые бы уладили ситуацию. Роженица однозначно выплеснула на ребенке свои накопившиеся негативные эмоции.

Психологи, посмотрев данное видео, пришли к выводу, что от такого состояния мамочке нужно срочно избавляться с помощью специалистов, поскольку в следующий раз это может обернуться более тяжелыми последствиями как для нее, так и для ребенка.

Пользователи осуждают мать, некоторые считают, что у нее правильно было бы забрать ребенка. Но специалисты убеждают, что такое состояние характерно 75% молодых мам, родившим впервые.