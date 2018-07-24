«Завидуйте молча»: Сотрудница красноярской полиции выложила в сеть откровенные фото

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Instagram буквально взорвался от комментариев, когда полисвумен поделилась пикантными снимками.

Как оказалось, сотрудница красноярской полиции выложила в сеть откровенные фото в нижнем белье и чулках, чем возмутила общественность. Правда, нашлись и те, кто встал на сторону представительницы правопорядка – сторонники девушки написали хейтерам: «Завидуйте молча».

Фото со всеми «прелестями» полицейской «пропиарили» в социальной сети «ВКонтакте», куда и добавили резонансное фото. Администратор сообщества добавил снимки, которые выкладывала сотрудница красноярской полиции, и после этого о девушке сложилось двоякое впечатление: фото в форме вперемешку с эротическими нарядами смотрится как минимум странно.

Руководитель группы посоветовал «хранительнице правопорядка» либо снять форму и не позорить ее, или же «надеть трусы». Он считает, что такое поведение, даже в социальной сети, недопустимо для данного вида профессии. Мужчина предположил, что девушке однозначно «чего-то не хватает» в жизни. Видимо, он подразумевал сексуальную составляющую.

Фото сотрудницы полиции Красноярска до сих пор обсуждается, и комментаторы разделились на два лагеря: одни считают, что она опозорила стражей порядка, другие считают, что раз девушка красивая, то ей можно демонстрировать свои достоинства.

Большинство пользователей все же сошлись во мнении, что путать работу с личной, и уж тем более с сексуальной жизнью не стоит. Многие даже предложили девушке сменить профессию, дабы не порочить имя доблестной полиции.

Видимо, сотрудница полиции уже прочла пост, поскольку на данный момент в ее аккаунте нет подобных фото.